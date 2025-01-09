Вестник Кавказа

Промышленность Казахстана стала экологичнее на 6%

Промышленность Казахстана стала экологичнее на 6%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане за прошлый год на 6% снизились выбросы крупных промышленных предприятий. В целом республика снизила выбросы в атмосферу на 1%.

В Минэкологии Казахстана рассказали о том, как сократились выбросы в атмосферу за прошлый год.

Развитие экономики и реализация различных проектов помешал значительному сокращению выбросов, за 2024 год в Казахстане удалось на 1% снизить выбросы.

"Вместе с тем, по объектам 1-й категории, входящим в число 50 наиболее крупных промышленных предприятий страны, и составляющим основную долю выбросов вредных веществ, снижение выбросов составило порядка 6%"

– вице-министр Жомарт Алиев

С 2025 года в республике в два раза возрастут ставки платы по выбросам, сбросам, захоронению отходов, размещению серы в открытом виде для 28 предприятий из ТОП-50, работающих без КЭР.

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