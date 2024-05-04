Вестник Кавказа

Фидан обсудил с китайским коллегой отношения Анкары и Пекина

Фидан обсудил с китайским коллегой отношения Анкары и Пекина
© Фото: сайт МИД Турции
Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД Китая. Стороны обсудили двусторонние отношения и борьбу с терроризмом.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан встретился в Йоханнесбурге со своим китайским коллегой Ваном И, сообщает пресс-служба МИД КНР.

На встрече китайский министр заявил, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом для совместного поддержания мира и спокойствия.

Он подчеркнул, что решительная борьба со всеми формами терроризма отвечает общим интересам двух государств.

Ван И отметил, что Китай придает большое значение отношениям с Турцией и отводит им важное дипломатическое место на Ближнем Востоке.

Руководитель ведомства сообщил о готовности Пекина углублять стратегические связи в области развития и расширять сферу сотрудничества на благо стран и региона.

В свою очередь турецкий министр сказал, что Анкара продолжит укреплять сотрудничество между двумя сторонами в борьбе с терроризмом, правоохранительной работе на различных уровнях.

Кроме того, глава МИД Турции дал высокую оценку позиции Китая по конфликту на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и другим вопросам.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1005 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция планирует привлечь иностранные компании к добыче редкоземельных металлов

Турция планирует привлечь иностранные компании к добыче редкоземельных металлов

США пытаются отрезать Турцию от России и Китая

США пытаются отрезать Турцию от России и Китая

Turkish Airlines будет вести расчеты в юанях

Turkish Airlines будет вести расчеты в юанях

Президент Турции сообщил о настрое на развитие отношений с Россией и Китаем

Президент Турции сообщил о настрое на развитие отношений с Россией и Китаем

СМИ: на саммите НАТО о мире говорил только Эрдоган

СМИ: на саммите НАТО о мире говорил только Эрдоган

Турция собирается стать полноправным членом ШОС

Турция собирается стать полноправным членом ШОС

Первый грузовой поезд отправился по новому маршруту Срединного коридора

Первый грузовой поезд отправился по новому маршруту Срединного коридора

Турция ввела пошлину на ввоз китайских машин

Турция ввела пошлину на ввоз китайских машин

Глава МИД Турции едет с историческим визитом в Китай

Глава МИД Турции едет с историческим визитом в Китай

Россия и Китай стали главными экспортерами товаров в Турцию

Россия и Китай стали главными экспортерами товаров в Турцию

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы