Фидан обсудил с китайским коллегой отношения Анкары и Пекина

Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД Китая. Стороны обсудили двусторонние отношения и борьбу с терроризмом.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан встретился в Йоханнесбурге со своим китайским коллегой Ваном И, сообщает пресс-служба МИД КНР.

На встрече китайский министр заявил, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом для совместного поддержания мира и спокойствия.

Он подчеркнул, что решительная борьба со всеми формами терроризма отвечает общим интересам двух государств.

Ван И отметил, что Китай придает большое значение отношениям с Турцией и отводит им важное дипломатическое место на Ближнем Востоке.

Руководитель ведомства сообщил о готовности Пекина углублять стратегические связи в области развития и расширять сферу сотрудничества на благо стран и региона.

В свою очередь турецкий министр сказал, что Анкара продолжит укреплять сотрудничество между двумя сторонами в борьбе с терроризмом, правоохранительной работе на различных уровнях.

Кроме того, глава МИД Турции дал высокую оценку позиции Китая по конфликту на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и другим вопросам.