Вестник Кавказа

Спасатели усилили наблюдения за водоемами в Краснодаре

Спасатели усилили наблюдения за водоемами в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за аномальных для Краснодара морозов спасатели усилили мониторинг за водоемами в черте города. Местных жителей также проинформировали о правилах поведения у воды зимой.

Мониторинг водоемов усилили в Краснодаре в связи с аномальными морозами, накрывшими регион, рассказали в мэрии.

Спасателями были обследованы наиболее популярные у школьников места: Карасуны и Покровские озера. Оказалось, что толщина льда не превышает 1,5 см, что считается небезопасным.

Жители столицы Кубани также получили информационные брошюры, в которых можно ознакомиться с правилами поведения у воды в зимний период.

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