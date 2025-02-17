Спасатели усилили наблюдения за водоемами в Краснодаре

Из-за аномальных для Краснодара морозов спасатели усилили мониторинг за водоемами в черте города. Местных жителей также проинформировали о правилах поведения у воды зимой.

Мониторинг водоемов усилили в Краснодаре в связи с аномальными морозами, накрывшими регион, рассказали в мэрии.

Спасателями были обследованы наиболее популярные у школьников места: Карасуны и Покровские озера. Оказалось, что толщина льда не превышает 1,5 см, что считается небезопасным.

Жители столицы Кубани также получили информационные брошюры, в которых можно ознакомиться с правилами поведения у воды в зимний период.