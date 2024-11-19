Вестник Кавказа

Замдиректора краевой водоснабжающей компании задержали на Ставрополье

Замдиректора краевой водоснабжающей компании задержали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае задержали заместителя гендиректора местной водоснабжающей компании. Он подозревается в превышении полномочии.

Заместитель гендиректора регионального ГУП "Ставрополькрайводоканал" стал фигурантом уголовного дела. Об этом поведали 21 февраля в Управлении ФСБ по Ставропольскому краю.

Замдиректора подозревается в превышении полномочий.

"В 2023 году ГУП "Ставрополькрайводоканал" проводило аукцион на поставку насосных агрегатов. При этом подозреваемый в нарушение конкурентной борьбы заключил три договора с единственным участником аукциона по изначально завышенной стоимости"

– пресс-служба УФСБ

Сумма причиненного бюджету РФ ущерба превысила 45 млн рублей. Замдиректора уже задержали. Вместе с ним задержали технического директора одного из филиалов предприятия. В скором времени для них определят меру пресечения.

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