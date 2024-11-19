Замдиректора краевой водоснабжающей компании задержали на Ставрополье

В Ставропольском крае задержали заместителя гендиректора местной водоснабжающей компании. Он подозревается в превышении полномочии.
Заместитель гендиректора регионального ГУП "Ставрополькрайводоканал" стал фигурантом уголовного дела. Об этом поведали 21 февраля в Управлении ФСБ по Ставропольскому краю.
Замдиректора подозревается в превышении полномочий.
"В 2023 году ГУП "Ставрополькрайводоканал" проводило аукцион на поставку насосных агрегатов. При этом подозреваемый в нарушение конкурентной борьбы заключил три договора с единственным участником аукциона по изначально завышенной стоимости"
– пресс-служба УФСБ
Сумма причиненного бюджету РФ ущерба превысила 45 млн рублей. Замдиректора уже задержали. Вместе с ним задержали технического директора одного из филиалов предприятия. В скором времени для них определят меру пресечения.