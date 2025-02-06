Кисловодск стал самым популярным неморским направлением

Кисловодск возглавил рейтинг городов для летнего отдыха не у моря. Помимо него, в тройке оказались Казань и Красная Поляна.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что город возглавил рейтинг российских неморских городов для летнего отдыха.

Помимо него, в тройке оказались Казань и Красная Поляна. Глава города отметил, что в Кисловодске можно погрузиться в атмосферу богатого культурного наследия, побывать на интересных экскурсиях, отведать национальные блюда.

Градоначальник также подчеркнул, что в скором времени будет завершено благоустройство Комсомольского парка. Рядом же расположено обновленное Старое озеро.