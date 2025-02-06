Вестник Кавказа

Кисловодск стал самым популярным неморским направлением

Железнодорожная станция Кисловодск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Кисловодск возглавил рейтинг городов для летнего отдыха не у моря. Помимо него, в тройке оказались Казань и Красная Поляна.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что город возглавил рейтинг российских неморских городов для летнего отдыха.

Помимо него, в тройке оказались Казань и Красная Поляна. Глава города отметил, что в Кисловодске можно погрузиться в атмосферу богатого культурного наследия, побывать на интересных экскурсиях, отведать национальные блюда.

Градоначальник также подчеркнул, что в скором времени будет завершено благоустройство Комсомольского парка. Рядом же расположено обновленное Старое озеро.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

После экстренной посадки вертолета возобновил работу аэропорт в Ставрополе

После экстренной посадки вертолета возобновил работу аэропорт в Ставрополе

Вертолет санавиации экстренно сел в аэропорту Ставрополя

Вертолет санавиации экстренно сел в аэропорту Ставрополя

Морозы на Ставрополье освободили школьников от занятий в пятницу

Морозы на Ставрополье освободили школьников от занятий в пятницу

Три новых гидропоста появятся на Ставрополье к весне

Три новых гидропоста появятся на Ставрополье к весне

Школьники создадут скворечники для парка в Кисловодске

Школьники создадут скворечники для парка в Кисловодске

Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва

Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва

Жителям Старополья порекомендовали оставаться дома из-за морозов

Жителям Старополья порекомендовали оставаться дома из-за морозов

Ставрополье стало лидером по запуску коммерческой недвижимости

Ставрополье стало лидером по запуску коммерческой недвижимости

Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

Убийство поэта Лермонтова расследует СК РФ - СМИ

Убийство поэта Лермонтова расследует СК РФ - СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы