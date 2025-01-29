Ильхам Алиев принял главу Комиссии по обороне парламента Турции

Президент Азербайджана встретился с главой Комиссии по обороне парламента Турции. Стороны отметили успешное развитие отношений стран во всех сферах.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел встречу руководителем Комиссии по национальной обороне турецкого парламента, экс-министром обороны Хулуси Акаром.
Как пишет пресс-служба главы государства, стороны отметили успешное развитие отношений и стратегического союзничества Азербайджана и Турции во всех сферах.
Помимо этого, Ильхам Алиев и Хулуси Акар с удовлетворением оценили еще большее расширение межпарламентского сотрудничества двух государств.
Кроме того, бывший глава турецкого оборонного ведомства вручил президенту Азербайджана памятный подарок.