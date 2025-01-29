Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял главу Комиссии по обороне парламента Турции

Ильхам Алиев принял главу Комиссии по обороне парламента Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана встретился с главой Комиссии по обороне парламента Турции. Стороны отметили успешное развитие отношений стран во всех сферах.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел встречу руководителем Комиссии по национальной обороне турецкого парламента, экс-министром обороны Хулуси Акаром.

Как пишет пресс-служба главы государства, стороны отметили успешное развитие отношений и стратегического союзничества Азербайджана и Турции во всех сферах.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Хулуси Акар с удовлетворением оценили еще большее расширение межпарламентского сотрудничества двух государств.

Кроме того, бывший глава турецкого оборонного ведомства вручил президенту Азербайджана памятный подарок.

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