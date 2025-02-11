Вестник Кавказа

Самолеты Turkish Airlines будут чаще летать в Пхукет

Самолеты Turkish Airlines будут чаще летать в Пхукет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик Turkish Airlines предоставит больше возможностей путешественникам в Таиланд: частота рейсов на Пхукет увеличится в этом году.

Авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту рейсов в Пхукет в конце этого года, сообщили в пресс-службе перевозчика. 

Сообщается, что самолеты авиаперевозчика с 8 декабря будут выполнять 11 перелетов в неделю вместо прежних 7. 

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 787-9 Dreamliner, которые будут вылетать из Стамбула в 17:10. В Таиланд воздушное судно будет прибывать утром следующего дня (в 6:20). 

Отмечается, что данный маршрут с перелетом из Москвы обойдется в 142 тыс рублей.

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