Медицинская помощь в Узбекистане останется бесплатной

Депутаты парламента Узбекистана приняли законопроект, согласно которому дополнительная медпомощь, не входящая в гарантированный объем медстрахования, будет платной, однако Минздрав страны развеял опасения жителей.

Гражданам Узбекистана не стоит беспокоиться, что за все медицинские услуги им придется платить – вся помощь врачей, оговоренная в гарантированном пакете госстрахования, будет оказываться пациентам бесплатно, сообщил начальник управления медицинского страхования Минздрава страны Шухрат Алмарданов.

"Для получения медицинских услуг, входящих в гарантированный объем на бесплатной основе за счет государства, пациент обязан вовремя проходить медицинские осмотры в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, обратиться к семейному врачу или к медицинской бригаде. Это не касается экстренной и скорой медицинской помощи"

- Шухрат Алмарданов

Бесплатная помощь будет оказываться в поликлиниках - по 110 наиболее распространенным диагнозам, в больницах их число составит 257. Также медики помогут провести 28 диагностических исследований, в поликлиниках –22, а в больницах - 46 анализов. Также пациенты смогут бесплатно получить там соответственно, 138 и 235 видов лекарственных средств., уточнили в Минздраве, передает Podrobno.uz.

Правда, чтобы лечиться у узкого специалиста, больным придется получить направление от врача, который выдаст его к нужному специалисту, а при необходимости и в стационар.

И только если пациент обращается в медорганизации без направления, помощь ему (за исключением экстренной и скорой медицинской помощи) считается дополнительной услугой и будет предоставляться на платной основе.