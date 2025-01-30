Лидеры РФ и Узбекистана провели телефонный разговор

Главы России и Узбекистана провели телефонный разговор, в котором обсудили результаты сотрудничества в различных сферах.

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор.

В рамках состоявшихся переговоров главы государства оценили результаты сотрудничества в различных сферах, которые были намечены в ходе прошлогоднего визита лидера РФ в Узбекистан.

"Отмечены существенный рост товарооборота, успешная реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации, продуктивные контакты между регионами"

– пресс-служба Кремля

Президенты также выразили намерение продолжать работать над укреплением партнерских и союзнических отношений двух стран, а также увеличить интенсивность контактов на уровне правительств и министерств.