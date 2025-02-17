Тысячи автомобилей стали жертвами снегопада в Армении

Страховые компании Армении подсчитали число автомобилей, попавших в ДТП из-за обильных снегопадов. По их данным, сегодня произошло свыше тысячи аварий.

За сегодняшний день в Армении произошло более тысячи ДТП из-за сильного снегопада, рассказали в республиканском союзе страховщиков.

"С 20 февраля на территории Армении зарегистрировано большое количество дорожно-транспортных происшествий из-за неблагоприятных погодных условий. Шесть страховых компаний, обслуживающих договоры ОСАГО, в целом зарегистрировали более 1 тысячи аварий за день"

- союз страховщиков Армении

Отмечается, что для Армении это беспрецедентный случай. Все страховые компании находятся в режиме усиленной работы и активно сотрудничают с МВД республики, чтобы оказать услуги автомобилистам как можно скорее.

Ранее днем МВД Армении передавало, что 359 автомобилей застряли в сугробах. Свыше 800 граждан получили необходимую помощь.

Напомним, что всю страну захватила непогода: в Ереване и других городах Армении нарушена работа транспорта, школы и детские сады приостановили занятия.