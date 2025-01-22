Путин и Си Цзиньпин обсудят США

Лидеры России и Китая обсудят российско-американские переговоры, прошедшие в Эр-Рияде. Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина.

Президент России Владимир Путин проведет беседу с лидером КНР Си Цзиньпином, об этом поведал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал о планах организовать телефонный разговор двух лидеров. Ожидается, что стороны поговорят об итогах переговоров делегаций РФ и США, которые прошли в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что глава российского государства намеревается в ближайшее время поделиться информацией о переговорах в США с партнерами из БРИКС.

Также Песков сообщил, что пока прогресса в обсуждениях по поводу места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа нет.

Треугольник США-Россия-Китай

Заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Карнеев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие аспекты российско-американского диалога могут быть интересны для обсуждения Владимиром Путиным с Си Цзиньпином.

"Поскольку США — это очень важный игрок на мировой арене и при Дональде Тампе теперь действительно меняются многие параметры международной ситуации, Китаю как тоже большому игроку важно определить свое отношение к перспективам российско-американской нормализации. Это тем более необходимо с учетом стратегического партнерства России с Китаем", - прежде всего сказал он.

"Очень важно обмениваться информацией, вырабатывать общий подход на фоне неоднократных заявлений Дональда Трампа о его желании попытаться вбить клин между Пекином и Москвой. Поэтому требуется от наших лидеров дополнительное согласование позиций, как реагировать на новую ситуацию в украинском кризисе, там целый комплекс вопросов. Не секрет, что западной прессой муссируется возможность отправки Китаем контингента на Украину", - сообщил Андрей Карнеев.

"В целом, Путину и Си нужно будет установить, что в этом треугольнике Москва-Пекин-Вашнгтон меняется. Надо договориться, как сделать российско-китайские отношения стабильными, чтобы не произошли какие-то неприятности, которые не в интересах ни Москвы, ни Пекина. Я думаю, этот круг вопросов может потенциально быть обсужден", - продолжил востоковед, подчеркнув, что Россия не станет обменивать отношения с Китаем на отношения с США.

"Вряд ли сейчас даже заходит речь о перспективах ослабления российско-китайских связей. Напротив, подход России состоит в том, что мы ни в коем случае не собираемся жертвовать отношениями с Пекином ради каких-то третьих стран. Я думаю, примерно такая позиция сейчас у российского руководства", - заключил Андрей Карнеев.