Электрички под Сочи остановятся из-за ремонта

Ремонт на ж/д путях приостановит ряд пригородных электричек в Сочи. Работы планируют закончить к 14 ноября.
Под Сочи будут отменены некоторые пригородные поезда из-за ремонтных работ на железнодорожных путях. Предварительно ограничения продлятся около месяца. Помимо этого, маршруты и расписания поменяются у ряда электропоездов, рассказали в компании «Кубань Экспресс-Пригород».
«В связи с производством работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры на участке Мацеста – Сочи в период с 10 октября по 14 ноября 2024 года приостанавливается курсирование ряда пригородных поездов, изменяются маршруты следования и частично изменяется расписание движения»
- компания «Кубань Экспресс-Пригород»
Уточнить расписание можно по справочному телефону РЖД, в кассах и на вокзалах.