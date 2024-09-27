Электрички под Сочи остановятся из-за ремонта

Ремонт на ж/д путях приостановит ряд пригородных электричек в Сочи. Работы планируют закончить к 14 ноября.

Под Сочи будут отменены некоторые пригородные поезда из-за ремонтных работ на железнодорожных путях. Предварительно ограничения продлятся около месяца. Помимо этого, маршруты и расписания поменяются у ряда электропоездов, рассказали в компании «Кубань Экспресс-Пригород».

«В связи с производством работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры на участке Мацеста – Сочи в период с 10 октября по 14 ноября 2024 года приостанавливается курсирование ряда пригородных поездов, изменяются маршруты следования и частично изменяется расписание движения»

- компания «Кубань Экспресс-Пригород»

Уточнить расписание можно по справочному телефону РЖД, в кассах и на вокзалах.