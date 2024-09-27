Вестник Кавказа

Электрички под Сочи остановятся из-за ремонта

Электрички под Сочи остановятся из-за ремонта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ремонт на ж/д путях приостановит ряд пригородных электричек в Сочи. Работы планируют закончить к 14 ноября.

Под Сочи будут отменены некоторые пригородные поезда из-за ремонтных работ на железнодорожных путях. Предварительно ограничения продлятся около месяца. Помимо этого, маршруты и расписания поменяются у ряда электропоездов, рассказали в компании «Кубань Экспресс-Пригород».

«В связи с производством работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры на участке Мацеста – Сочи в период с 10 октября по 14 ноября 2024 года приостанавливается курсирование ряда пригородных поездов, изменяются маршруты следования и частично изменяется расписание движения»

- компания «Кубань Экспресс-Пригород»

Уточнить расписание можно по справочному телефону РЖД, в кассах и на вокзалах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Краснодар прирастет новым микрорайоном

Краснодар прирастет новым микрорайоном

Минометная мина времен ВОВ найдена в Краснодаре

Минометная мина времен ВОВ найдена в Краснодаре

Спорткомплекс мирового уровня для тенниса построят в Сочи

Спорткомплекс мирового уровня для тенниса построят в Сочи

Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей

Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей

Клопокалипсис наступил на Кубани

Клопокалипсис наступил на Кубани

Летнее тепло сохранится в Краснодарском крае всю неделю

Летнее тепло сохранится в Краснодарском крае всю неделю

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы