Экстремистов поймали в Крыму

Опубликовано: 11:58, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ФСБ задержала членов запрещенной террористической организации. Они занимались пропагандой экстремизма среди местных жителей. Возбуждены уголовные дела.

Представителей ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) поймали в Крыму, сообщает Центр общественный связей ФСБ России.

В ведомстве заявили, что шестеро преступников занимались пропагандой экстремистской идеологии и вербовкой местных жителей, в частности, крымских татар.

В ходе обысков у них нашли средства связи, носители информации, денежная сумма и религиозная литература.

В ФСБ заявили, что по данному факту возбуждены уголовные дела.