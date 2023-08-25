Экстремистов поймали в Крыму

ФСБ задержала членов запрещенной террористической организации. Они занимались пропагандой экстремизма среди местных жителей. Возбуждены уголовные дела.
Представителей ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) поймали в Крыму, сообщает Центр общественный связей ФСБ России.
В ведомстве заявили, что шестеро преступников занимались пропагандой экстремистской идеологии и вербовкой местных жителей, в частности, крымских татар.
В ходе обысков у них нашли средства связи, носители информации, денежная сумма и религиозная литература.
В ФСБ заявили, что по данному факту возбуждены уголовные дела.