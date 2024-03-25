Вестник Кавказа

Дым стал причиной эвакуации ТЦ в Краснодаре

Дым стал причиной эвакуации ТЦ в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговый центр пришлось эвакуировать из-за чрезвычайной ситуации в Краснодаре сегодня рано утром. В общей сложности были выведены несколько сотен человек.

ТЦ Галерея был эвакуирован сегодня в Краснодаре, рассказали в кубанском МЧС.

Звонок о пожаре в здании торгового центра поступил в 09:30 мск. На место событий направились пожарные.

В здании они выяснили, что причиной дыма стало короткое замыкание. Оно случилось в электрощитовой. Пожара в результате замыкания не возникло.

Тем не менее, из здания ТЦ были выведены сотрудники и посетители. В общей сложности его покинули 300 человек.

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