Дым стал причиной эвакуации ТЦ в Краснодаре

Торговый центр пришлось эвакуировать из-за чрезвычайной ситуации в Краснодаре сегодня рано утром. В общей сложности были выведены несколько сотен человек.

ТЦ Галерея был эвакуирован сегодня в Краснодаре, рассказали в кубанском МЧС.

Звонок о пожаре в здании торгового центра поступил в 09:30 мск. На место событий направились пожарные.

В здании они выяснили, что причиной дыма стало короткое замыкание. Оно случилось в электрощитовой. Пожара в результате замыкания не возникло.

Тем не менее, из здания ТЦ были выведены сотрудники и посетители. В общей сложности его покинули 300 человек.