Как вести себя при эвакуации из торгового центра? Самые важные правила

Волна эвакуаций ТЦ прошла по России после теракта в Крокусе. Расскажем о правилах поведения при эвакуации, как себя вести, как избежать давки и выжить в толпе, можно ли пользоваться лифтом и что делать при задымлении.

После теракта в Крокус сити холле Россию захлестнула волна сообщений о минированиях. Большая их часть приходится на торговые центры. Эвакуация была проведена в Москве в ТЦ "Мозаика" и "Город Лефортово", в Санкт-Петербурге – в "Лондон Молл", в Волгограде – в ТЦ "Мармелад" и ряде других.

Что нужно знать об эвакуации из торгового центра, чтобы никто не пострадал?

Спокойствие при эвакуации

Хладнокровие понадобится вам на всех этапах: и сразу после объявления эвакуации, и во время движения. Оставайтесь спокойными сами, это поможет сохранять бесстрашие окружающим. И пресекайте панику, если видите ее у других. Чувствуете силы – возьмите на себя руководство людьми во время эвакуации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если кто-то впал в ступор и не может двигаться, помогите ему: поговорите с ним, возьмите под руки и уведите, дайте пощечину – все же речь идет о жизни и смерти.

План эвакуации

В любом ТЦ на стене висят планы эвакуации. На них черной точкой обозначено место размещения плана. По нему можно найти ближайшие эвакуационные выходы.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Придя впервые в торговый центр, ознакомьтесь с планом эвакуации. Прогуливаясь по ТЦ, мысленно продумывайте, какими путями в случае ЧП вы будете продвигаться к выходу, и к какому именно.

Что делать при сигнале об эвакуации?

После звукового оповещения надо сразу начинать эвакуацию, даже если в данный момент вы не видите никакой реальной угрозы. Не задерживайтесь чтобы получить сдачу или забрать купленную вещь. Более того, даже если вы находитесь в примерочной в еще не приобретенной вещи, то нельзя тратить время на переодевание в свою одежду, и сотрудники ТЦ не вправе требовать этого от вас.

Не пытайтесь найти отошедших друзей или родственников, не теряйте время: вы сможете встретиться позже, на улице.

Эвакуация всегда начинается с детских площадок и других мест, где находятся дети. В приоритете также люди с ОВЗ, пожилые и женщины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако не теряйте спокойствия, успокаивайте окружающих, чтобы не допустить давки, – и одновременно продвигайтесь к ближайшему выходу. Обращайте внимание на стрелки и указатели.

Важно! Во время пожара нельзя подниматься на верхние этажи, так как дым идет именно туда. Необходимо продвигаться к выходу из здания. При этом если вы видите, что приближаетесь к очагу задымления или возгорания, стоит поискать другой путь.

Как себя вести в давке?

Чтобы спастись в давке, надо принять определенную позу.

Прижмите к бокам согнутые в локтях руки со сжатыми кулаками – так вы защитите тело от сдавливания. Немного наклоните корпус назад, чтобы ноги были уперты вперед, тогда перед вами останется немного места.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двигайтесь медленно, не суетитесь.

Старайтесь удержаться на ногах сами и помогайте подняться сбитым с ног. Если вы все же оказались на полу, встаньте на колено, обопритесь об пол руками, сильно оттолкнитесь второй ногой и в рывке встаньте.

Детей нужно посадить на плечи, или вести перед собой, держа за руку и защищая спиной.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эвакуация и лифты

Если эвакуация застала вас на верхних этажах, то лифтом пользоваться нельзя! Во-первых, велика вероятность, что вы его просто не сможете вызвать и потеряете время. Во-вторых, при пожаре лифты блокируются, так что можно попасть в смертельную ловушку.

Если же пожарная сигнализация сработала, когда вы уже ехали в лифте, то сохраняйте спокойствие: обычно все лифты спускаются на первый этаж и открываются автоматически.

Эвакуация при сильном задымлении

Если здание наполнилось дымом или выключился свет, то выбраться все еще можно:

продвигайтесь держась за стены и поручни;

закройте рот и нос тканью (носовой платок, рукав, шарф и т. д.), по возможности мокрой;

дети должны идти впереди вас, придерживайте их за плечи;

если дым закрывает все пространство, передвигайте на четвереньках или даже ползите, в сторону выхода или путей эвакуации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать если эвакуация невозможна?

Бывает так, что пути эвакуации уже отрезаны. Тогда поднимайтесь на крышу или идите к окну, там вас увидят и эвакуируют. Но только не прыгайте из окна с большой высоты!

В самом крайнем случае, если наружу выйти возможности нет, перейдите в помещения, куда не дошел огонь, и ждите пожарных. Не открывайте окна и двери, так как свежий воздух поддерживает огонь. Обязательно позвоните в службу спасения, родным или друзьям, сообщите, где именно вы находитесь, чтобы вас могли быстро найти.

Рекомендации составлены по данным МЧС РФ.