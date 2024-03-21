После теракта из «Крокуса» эвакуировали 5 тыс человек

Более 5 тыс человек был эвакуированы в результате теракта в "Крокусе". Об этом сообщили сотрудники концертного зала.

Около пяти тыс человек были эвакуированы в результате теракта в «Крокусе» в Красногорске.

«Из здания были эвакуированы 5 тыс. человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении»

– работник концертного зала сказал в беседе с ТАСС

Напомним, что по данным на 25.03, в результате теракта погибло 137 человек, пострадали 182 человека. Среди пострадавших есть дети. Также стало известно, что сегодня ночью по решению суда был арестован 4 подозреваемый в нападении. По предварительным данным, он отвечал за видеофиксацию теракта.

Отметим, что все республики СКФО 24 марта, в день траура, провели акции скорби в связи со случившемся. Власти регионов заявили о том, что окажут всю возможную помощь пострадавшим и их семьям.