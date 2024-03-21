Арестован четвертый подозреваемый в атаке на «Крокус»

Арестован 4 подозреваемый в атаке на "Крокус". Заседание шло в закрытом режиме, известно, что он находился на носилках и с трудом разговаривал.

Судом был арестован четвертый предполагаемый участник нападения на ТРК «Крокус» в Красногорске.

«Избрать меру пресечения Файзову в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года»

– корреспондент ТАСС

Сообщается, что судебное заседание шло в закрытом режиме. Следствие утверждает, что роль задержанного в теракте была в том, что он снимал происходящее на камеру.

По словам корреспондента, задержанный был на носилках и с трудом произносил слова. В этой связи защита настаивает на его госпитализации.

Согласно последним данным в результате атаки террористов погибли 137 человек, пострадали 182 человека. Теракт получил широкий международный резонанс : десятки стран направили телеграммы с соболезнованиями и осудили случившееся. Президент страны заявил о том, что все виновные будут найдены и понесут суровое наказание.