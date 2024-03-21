Теракт в Крокусе: выросло число жертв и раненых

По мере проведения поисковой операции увеличивается количество погибших и пострадавших в результате страшного теракта в концертном зале "Крокус сити холл", который был совершен вечером в пятницу.

По последним данным, жертвами теракта в "Крокус сити холле" стали 137 человек, об этом рассказали в СК РФ.

Ранее сообщалось о 133 погибших. Тела находят под завалами концертного зала, где продолжается поисковая операция – она не прекратится и ночью.

В Следкоме уточнили, что в числе жертв – три ребенка.

Продолжается процесс опознания – опознано 62 человека.

Новую информацию о раненых опубликовал Минздрав Московской области. По данным ведомства, после трагедии были госпитализированы 180 человек. В больницах проходят лечение 142 человека, остальные отпущены домой, им будут оказывать амбулаторную помощь.