Россия погрузилась в траур по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Сегодня в разных городах РФ будут проводиться акции в память о погибших в концертном зале. Все массовые мероприятия отменены.

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по погибшим в теракте, произошедшем в пятницу в "Крокус Сити Холле".

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах страны отменены все массовые мероприятия. Отменен также товарищеский матч сборных России и Парагвая по футболу, который должен был состояться в столице в понедельник. На всех госучреждениях приспустили государственные флаги.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

В храмах будут проводиться литургии в память о жертвах теракта. Праздничные мероприятия по случаю еврейского праздника Пурим не состоятся. В свою очередь, в Духовном управлении мусульман Москвы объявили о приостановке работы "Шатра Рамадана".

Федеральные телеканалы временно изменили сетку вещания, убрав из эфира развлекательные передачи и рекламу.

В ряде городов памятные акции начали проводить 23 марта. В частности, такие акции прошли в Махачкале, Нальчике, Пятигорске, Черкесске и в Беслане, где в сентябре 2004 года произошел теракт в школе №1.

Стихийные мемориалы появились в Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Петрозаводске Санкт-Петербурге, Уфе и других городах.

В знак солидарности с Россией траур объявили в Республике Сербской, части Боснии и Герцеговины, в Никарагуа.

Теракт 22 марта

В пятницу вечером группа вооруженных мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в "Крокус Сити Холл" в Московской области перед концертом группы "Пикник". Боевики в упор расстреливали людей, а затем подожгли здание с помощью зажигательных смесей и скрылись.

Площадь пожара составила почти 13 тыс кв метров. Крыша зала обрушилась полностью, а сам зал выгорел.

© Фото: Telegram-канал МЧС России

Согласно последней информации Следственного комитета, жертвами теракта стали по меньшей мере 133 человека. В больницах находятся свыше 100 пострадавших.

Коллектив "Вестника Кавказа" выражает соболезнования всем семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.