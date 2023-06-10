Движение возле "Лужников" будет приостановлено завтра

В Москве 11 июня будут перекрыты дороги возле стадиона "Лужники" в связи с финальной игрой за Кубок России по футболу. Об ограничениях предупредили в столичном Дептрансе.
Под них попадут две улицы. Одна из них - Хамовнический Вал, вторая - улица Доватора. На обеих движение закроется рано, с 8 утра.
Но это еще не все.
"С 19:30 до окончания мероприятия движение будет закрыто на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая, 3-я Фрунзенская, а также в Проектируемом проезде 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта"
- Дептранс Москвы
В ведомстве подчеркнули, что из-за финального матча с 10 июня на указанных участках автолюбителям запретят парковаться.
Напомним, за кубок сразятся "Краснодар" и ЦСКА Москва. Стартовый свисток прозвучит в 17.00.