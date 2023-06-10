Движение возле "Лужников" будет приостановлено завтра

Опубликовано: 2:17, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Район арены "Лужники" закроется для автолюбителей 11 июня. В воскресенье стадион примет финал футбольного Кубка России. В течение двух дней припарковаться здесь не получится.

В Москве 11 июня будут перекрыты дороги возле стадиона "Лужники" в связи с финальной игрой за Кубок России по футболу. Об ограничениях предупредили в столичном Дептрансе.

Под них попадут две улицы. Одна из них - Хамовнический Вал, вторая - улица Доватора. На обеих движение закроется рано, с 8 утра.

Но это еще не все.

"С 19:30 до окончания мероприятия движение будет закрыто на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая, 3-я Фрунзенская, а также в Проектируемом проезде 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта"

- Дептранс Москвы

В ведомстве подчеркнули, что из-за финального матча с 10 июня на указанных участках автолюбителям запретят парковаться.

Напомним, за кубок сразятся "Краснодар" и ЦСКА Москва. Стартовый свисток прозвучит в 17.00.