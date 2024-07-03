Дороги Казахстана уложат в компьютер

В Казахстане стартовали работы по созданию цифровых двойников дорог страны - виртуальных копий всей дорожной инфраструктуры, которая будет использоваться для оптимизации ее управлением и ремонтом.

В скором времени в Казахстане появится цифровая копия дорог страны – над этим уже начал работать Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт, сообщила пресс-служба Минтранспорта РК.

"Специалисты дорожного научно-исследовательского института используют передовые технологии 3D-видеосканирования с высоким разрешением. Разработанное программное обеспечение отображает трехмерные планы дорог и улиц, включая здания, тротуары и разметки. На основе собранных данных создаются отчеты для дорожных служб"

- Минтранспорта Казахстана

Новая система поможет дорожным службам оперативно решать возникающие проблемы и без вмешательства в реальную инфраструктуру, а также прогнозировать последствия изменений параметров улично-дорожной сети, передает Sputnik Казахстан.

Цифровые двойники дорог позволят эффективно управлять всей дорожной сетью, поскольку они будут содержать все данные о нынешнем состоянии дорог и сооружений, а значит – можно будет своевременно планировать и координировать ремонт дорожного полотна и точно распределять нужные для этого ресурсы.

В конечном счете это положительно скажется на безопасности и качестве нынешних дорог страны и позволит быстро выявлять и ремонтировать их проблемные участки, уверены в Минтрансе Казахстана.