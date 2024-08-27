На чем и почему ездят армяне: Топ-3 автомобиля

Автомобиль в Армении не средство передвижения и не роскошь, а норма, к которой должен стремиться каждый. Армяне считают, что без личного автотранспорта взрослый мужчина не может существовать. Расскажем о трех «народных» марках автомобилей, которые считаются наиболее престижными в Армении.

Почему армяне выбирают «Мерседес»?

По версии армян «Мерседес» – царь среди автомобилей. В Армении его ценят на богатый внешний вид, плавный ход, управляемость на дороге, ресурс двигателя. Чаще всего на армянских дорогах можно встретить модели E-class и S-class практических всех возрастов. Наличие в семье Мерседеса - признак достатка, даже если это поддержанная машина, сменившая несколько владельцев. Важно условие – содержание машины. Она должна быть чистая, без явных кузовных дефектов и разрушений. В остальном владелец суперсовременного седана или же водитель пучеглазой модели девяностых будут одинаково уважаемы в городском потоке. Популярность машин немецкого концерна также обусловлена экономическими факторами:

Везти машины из Европы выгодно, поскольку они не облагаются дополнительными ввозными пошлинами. В Армении практически нет проблем с запчастями для поддержания машин марки Мерседес, так как многие из них, поступая на утилизацию, разбираются «до потрохов», плюс в республике очень много частников, занимающихся продажей запчастей.

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Почему армяне выбирают «Тойоту»?

Казались бы, народная популярность Мерседеса неминуемо должна была популяризировать продукцию другого известного немецкого производителя - концерна BMW. Однако «бумеры» бегают по армянским дорогам значительно реже, чем автомобили японского бренда Toyota. Toyota Camry настоящий бестселлер в Армении - их моторы работают десятилетиями, а кузова практически не гниют.

Но почему Toyota, а не BMW заняла второе место? Ответ кроется в армянском менталитете. Армене не стараются выглядеть как можно моложе, а даже наоборот. Поэтому их не подходят машины, соответствующие имиджу молодых бунтарей. А BMW в Армении считается машиной молодежной. Внешне строгие машины призваны подчеркивать солидность их обладателей, без каких-либо намеков на легкомысленность.

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Почему армяне выбирают «Лексус»?

Армения - горная страна, и в сельской местности наравне с излюбленным армянским внедорожником – белой «Нивой», ставшей своего рода культом - можно повстречать современные машины повышенной проходимости, в частности тяжелый Lexus RX. К слову, чаще Lexus выбирает армянки, поскольку вместительный багажник японского кроссовера очень вместителен.

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Кроме трех фаворитов в Армении любят Opel Astra за соотношение цены и качества, а также Hyundai Elantra. Nissan Tiida, Porsche Cayenne, Chevrolet Tahoe также можно встретить на армянских дорогах, правда, все они не тянут на звание «народных» автомобилей, которыми грезят армяне буквально грезят, когда речь заходит о покупке новой машины.