Вестник Кавказа

Дополнительные средства на ремонт дорог выделили в Армении

Дополнительные средства на ремонт дорог выделили в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянское руководство собирается направить допсредства на ремонт дорог. Специалисты приведут в порядок десятки километров дорожного полотна.

Власти Армении выделили дополнительные 4,6 млрд драмов (около $12 млн) на ремонт дорог общей протяженностью 98 км. Об этом было сказано на заседании правительства страны, состоявшемся 19 сентября.

Как отметил глава министерства территориального управления и инфраструктур, данные средства планируется направить на ремонт 11 участков дорог, которые находятся в разных регионах республики.

По словам Гнела Саносяна, на текущий год запланирован частичный ремонт дорожного полотна, общая протяженность которого составляет примерно 120 км.

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