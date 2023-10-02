Доллар продолжил укрепляться на утренних торгах

Опубликовано: 7:43, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар и евро выросли до 97,97 рубля и 103,5 рубля соответственно.

Главные валюты продемонстрировали позитивную динамику на утренних торгах. Так, доллар почти перешагнула заветную черту в 100 рублей, составив 97,97 рубля. Евро также рос: прибавив 15 копеек, стоимость европейской валюты составила 103,5 рубля.

Не остался в стороне и юань: укрепившись на 0,7 копейки, он достиг 13,5 рубля.

Накануне финансовые аналитики предсказывали, что доллар может стать дороже 100 рублей уже в этом месяце. Более того, до конца года эта планка поднимется до 105 рублей.