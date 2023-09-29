Доллар в шаге от 100 рублей

Опубликовано: 14:30, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За пятницу курс доллар на бирже поднялся более чем на рубль. Впервые с 8 сентября американская валюта подорожала до 98 рублей.

Курс доллара продолжает ускоренно расти на торгах в пятницу - утром он преодолел отметку в 97 рублей, к обеду превысил 98 рублей.

Торги на Мосбирже, закрывающие сентябрь, характеризуются ростом иностранных валют. Так, доллар на открытии поднялся до 97 рублей, а на 13:49 мск прибавил еще рубль и достиг 98,02 рубля. До такого уровня курс USD поднялся впервые с 8 сентября.

Растет и евро: утром он дорос до 103 рублей, такая планка была взята впервые с 20 сентября. В эти минуты евро торгуется уже по 103,82 рубля.