МЭР назвало будущий курс доллара  

Опубликовано: 21:25, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно прогнозу МЭР, стоимость доллара в этом году будет находиться в диапазоне 85,2 рубля.

Минэкономразвития РФ проинформировало о том, что согласно выпущенному ведомством прогнозу стоимость американской валюты в этом году будет находиться в диапазоне 85,2 рубля. В будущем году стоимость доллара составит 90,1 рубля, а в 2026 году перешагнет рубеж в 92 рубля.

Ранее ведомство информировало о замедлении роста цен.

«В августе 2023 года на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,28% м/м. Год к году инфляция составила 5,15% г/г. В секторе продовольственных товаров цены снизились (-0,06% м/м) на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции (-5,96% м/м)»

– экономический обзор