"Динамо" одержало свою первую победу в чемпионатах России

ФК "Динамо" Махачкала переиграло "Ахмат" в 5-м туре чемпионата России. Победу хозяевам поля принес точный удар новичка команды.
В Каспийске прошла встреча 5-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и грозненским "Ахматом". Победу с минимальным счетом одержали динамовцы.
Единственный мяч в сетку ворот гостей отправил на 87-й минуте иранский полузащитник Мохаммад Хоссейннежад.
Турнирная таблица
Для динамовцев сегодняшняя победа стала первой в истории чемпионатов России. После 5 туров они с 5 очками занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. "Ахмат" располагается на 15-м месте, в активе грозненцев 3 очка.