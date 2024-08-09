Вестник Кавказа

"Динамо" одержало свою первую победу в чемпионатах России

Махачкалинское
© Фото: сайт “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала переиграло "Ахмат" в 5-м туре чемпионата России. Победу хозяевам поля принес точный удар новичка команды.

В Каспийске прошла встреча 5-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и грозненским "Ахматом". Победу с минимальным счетом одержали динамовцы.

Единственный мяч в сетку ворот гостей отправил на 87-й минуте иранский полузащитник Мохаммад Хоссейннежад.

Турнирная таблица

Для динамовцев сегодняшняя победа стала первой в истории чемпионатов России. После 5 туров они с 5 очками занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. "Ахмат" располагается на 15-м месте, в активе грозненцев 3 очка.

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