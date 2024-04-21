Вестник Кавказа

Делегацию Милли меджлиса Азербайджана встретили в Самарканде

Делегацию Милли меджлиса Азербайджана встретили в Самарканде
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В узбекский Самарканд с рабочим визитом сегодня прибыла делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которую возглавляет председатель парламента Сахиба Гафарова – она примет участие в Азиатском женском форуме.

Сегодня делегация Милли меджлиса (парламента) Азербайджана вылетела с рабочим визитом в узбекский город Самарканд, где стартует Азиатский женский форум.

Возглавляет делегацию азербайджанских парламентариев председатель национального собрания Сахиба Гафарова, а в ее состав входят депутаты Машхур Мамедов, Саттар Мехбалыев, Джаваншир Пашазаде, Нурлан Гасанов, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.

В аэропорту старинного узбекского города главу парламента Азербайджана узбекские коллеги встретили роскошными букетами красных и белых роз.  

В рамках визита делегации Сахиба Гафарова примет участие в Азиатском женском форуме, который пройдет в Самарканде, а также в рамках межпарламентского сотрудничества делегация встретится с узбекскими коллегами, поделится с ними тонкостями работы парламента страны и изучит их опыт работы.

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