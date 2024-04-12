В Гяндже состоялось открытие почетного консульства Узбекистана 

В Гяндже состоялось торжественное открытие почетного консульства Узбекистана. Этот шаг направлен на дальнейшее углубление развития сотрудничества между двумя странами.

Азербайджан и Узбекистан делали еще один шаг навстречу укреплению двустороннего сотрудничества: в азербайджанской Гяндже было открыто Почетное консульство Узбекистана.

Отметим, что страны связывают давние и крепкие исторические связи. Кроме того, страны богаты культурным наследием, общими традициями и ценностями, поэтому открытие консульства стало еще одним подтверждением дружбы и взаимопонимания между народами.

Обратим также внимание на то, что данное событие обладает и стратегическим значение, так как ведет к укреплению дипломатических отношений. Консульство будет способствовать улучшению условий для граждан Узбекистана, проживающих в регионе, и способствовать углублению взаимопонимания между странами.

Открытие консульства - это важное событие, которое подчеркивает глубокие и дружественные отношения между Азербайджаном и Узбекистаном и открывает новые горизонты для сотрудничества и партнерства, способствуя развитию обеих стран.

