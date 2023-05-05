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Даже Пашинян не сможет пролететь через Турцию

Даже Пашинян не сможет пролететь через Турцию
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Решение о запрете полетов армянских самолетов через воздушное пространство Турции распространяется и на борт номер один, которым пользуется Никол Пашинян, заявили в Анкаре.

Пролететь через воздушное пространство Турции в третьи страны теперь не сможет даже самолет с армянским премьер-министром на борту, заявил глава МИД этой страны.

Дипломат напомнил, что ранее армянские самолеты летали через Турцию каждый день.

"Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолета Пашиняна"

— Мевлют Чавушоглу

Министр прояснил ситуацию со спикером Нацсобрания Армении, который свободно прилетел на саммит ПАЧЭС, который прошел в Анкаре. Дипломат подчеркнул, что Турция была хозяйкой мероприятия и не могла закрыть воздушное пространство для представителя члена организации.

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