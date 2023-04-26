Армения открыла памятник террористам-убийцам турок и азербайджанцев

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МИД Азербайджана выступило с заявлением, осуждающим открытие в Ереване памятника, посвященного террористической операции "Немезида": это не что иное, как продвижение политики терроризма со стороны Армении и пропаганды терактов, осуществляемых ею на протяжении всей истории, говорится в заявлении.

В Ереване 23 апреля был открыт памятник, посвященный террористической операции "Немезида" ("Немезис"), в ходе которой были убиты ряд политических деятелей Османской империи и Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

В МИД Азербайджана жестко осудили этот акт, отметив, что против армянского терроризма, всех форм и проявлений расовой дискриминации должна вестись однозначная решительная борьба.

"Создание этого памятника с разрешения и одобрения соответствующих государственных органов Армении, а также участие в церемонии открытия заместителя мэра и других официальных лиц, являющихся членами правящей партии – не что иное, как поощрение политики терроризма со стороны Армении и пропаганды террористических актов, совершенных ею на протяжении всей истории", - отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

МИД призвал мировое сообщество осудить государственную поддержку терроризма.

"Такие шаги Армении ставят под сомнение "искренность" и "добрую волю", заявленные этой страной в отношении продолжающихся переговоров о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией",

- говорится в заявлении.

Националистический провал Армении

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров отметил, что открытие памятника террористам-убийцам турок и азербайджанцев перечеркивает всю мнимо примиренческую риторику армянских властей последних месяцев. "Власти Армении все никак не могут подтвердить делом свои заявления о стремлении к нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Экспертное сообщество уже привыкло к тому, что за якобы конструктивной риторикой премьер-министра Никола Пашиняна, министра иностранных дел Арарата Мирзояна, спикера парламента Алена Симоняна, секретаря Совбеза РА Армена Григоряна и другие армянских политиков ничего не следует на практике. Но теперь настал новый период, когда после слов о мире немедленно совершаются агрессивные действия – пусть символические, но агрессивные", - сказал он.

"Почти две недели назад был сожжен флаг Азербайджана на церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване, а также избит заблудившийся и случайно оказавшийся на территории Армении азербайджанский солдат. В прошлое воскресенье на построенном по нацистским стандартам факельном шествии националистов сожгли флаги Азербайджана и Турции. Теперь открыли памятник террористической операции дашнаков, жертвами которой сто лет назад стали представители Азербайджана и Турции. То есть прямо на наших глазах происходит резкий всплеск националистических тюркофобских акций в Армении, причем факельное шествие и открытие памятника террористам никак не списать на чью-то личную ненависть к соседям – они были организованы и реализованы армянскими властями", - подчеркнул Андрей Петров.

"Одновременно с провалом попыток изобразить себя сторонником мира с Азербайджаном и Турцией, Ереван провалил и кампанию по представлению себя жертвой. Ни в Турции, ни в Азербайджане антиармянских политических акций не проводится, армянские флаги там не жгут, а заблудившихся армянских солдат возвращают домой. Азербайджан занимается восстановлением освобожденных территорий, на которых оккупационные силы Армении за три десятилетия оккупации не оставили камня на камне, отстраивает заново города и села, прокладывает дороги, возводит аэропорты и электростанции, разминирует землю. Армения в то же время, злоупотребляя Лачинским коридором, до прошлого воскресенья ввозила в Карабахский экономический район оружие, боевиков и мины, готовя карабахских сепаратистов к новой войне", - напомнил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"По счастью, теперь это невозможно, поскольку Азербайджан установил свое КПП на въезде в Лачинский коридор и остановил ввоз оружия, боевиков и мин на свою землю. Это во многом спасительное для Южного Кавказа событие власти Армении сейчас пытаются использовать для изображения себя жертвой, но кто им поверит, когда именно Ереван ведет себя агрессивно, уничтожает чужие государственные символы и на официальном уровне увековечивает память националистов, убивавших людей по национальному признаку и в террористических целях? Получается, что теперь Республика Армения, проиграв Карабахскую войну Азербайджанской Республике, проигрывает и самой себе, будучи не в силах даже притвориться тем, кем ей хочется быть, и ежедневно публично саморазоблачаясь и расписываясь в собственной ксенофобии и агрессивности", - заключил Андрей Петров.

Напомним, террористическая операция "Немезис", проведенная Арменией в 1920-1922 годах в различных регионах Кавказа, привела к тому, что наряду с официальными лицами Османского государства были убиты бывший премьер-министр Азербайджана Фатали Хан Хойский, бывший зампред азербайджанского парламента Гасан бей Агаев, бывший министр внутренних дел Бехбуд Хан Джаваншир, бывший премьер-министр Насиб бей Юсифбейли.