Дагестанские козы стали добычей спасателей

Опубликовано: 23:29, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские домашние козы чудом спаслись с обрыва 60-метровой скалы в высокогорном селе – помогли им в этом спасатели, поднявшие кормилиц, рухнувших вниз, с 60-метровой высоты.

Неожиданными героинями очередного триумфа дагестанских спасателей стали домашние козы – животные рухнули с 60-метровой высоты в высокогорном селе, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

"В службу 112 поступил звонок с просьбой оказать помощь жителям села Моксох Унцукульского района в спасении коз, упавших вниз с крутой 60-метровой скалы. Спасатели МЧС Дагестана в течение нескольких часов с помощью горного снаряжения подняли вверх животных"

- МЧС Дагестана

Впрочем, потом выяснилось, что животные, привыкшие к горным походам, спустились вниз не по причине катаклизма, а по собственному желанию, очевидно, испугавшись волка или орла, но вот вернуться самостоятельно уже не смогли, передает РИА Новости

Тем не менее, все могло закончиться куда более плачевно, если бы не помощь спасателей – конечно, животные хорошо справляются с трудностями в горах, однако для них это – далеко не идеальная среда обитания, и зачастую без помощи хозяев выбраться победителями из такой ситуации им не удается.