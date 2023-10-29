Дагестанские костюмы и ковры показывают на курорте "Роза Хутор"

Национальные костюмы и различные предметы, связанные с древними народными искусствами Южного Дагестана, можно будет увидеть в течение ближайших нескольких месяцев на выставке на сочинском курорте "Роза Хутор".

Выставка о культуре и ремеслах Южного Дагестана заработала в павильоне "Кавказ" этнопарка "Моя Россия", расположенного на курорте "Роза Хутор" в горах Сочи. О событии рассказали в его пресс-службе.

"На экспозиции в "Моей России" можно увидеть все, что знакомит с древним мастерством Южного Дагестана, – ткацкий станок XIX века, веретена, сосуды для окрашивания пряжи, расчески, уплотнители и другие инструменты"

– курорт

В сообщении подробно говорится и об одном из наиболее любопытным экспонатов, а именно сделанном из серебряных монет переднике. Этот необычный предмет девушки носили на свадьбе.

В общей сложности на выставке можно увидеть свыше 200 удивительных предметов. Основное внимание создатели выставки уделили национальным костюмам, а также коврам.

Выставка будет проходить в течение шести месяцев. После нее заработает экспозиция, посвященная долинным народам Дагестана, таким как терские казаки, а также кумыки и ногайцы.