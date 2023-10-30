Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию

В богатой и разнообразной коллекции московского купца и мецената Петра Щукина были персидские ковры, турецкие ткани, индийские ювелирные изделия и множество других восточных раритетов. Расскажем, как она формировалась, где хранилась и как сложилась ее судьба после смерти Щукина.

Детство в известной купеческой семье

Петр Щукин родился 2 марта 1853 года в Москве в известной купеческой семье. Его отец — Иван Щукин — был основателем Корневской бумаготкацкой мануфактуры и владельцем фирмы, продававшей текстильную продукцию в Центральной России, Сибири, на Урале, Кавказе, в Центральной Азии и Персии. В 1863 году Петр начал учиться в немецкой Бемской школе в Выборге, а в 1867-1871 годах продолжил образование в пансионе Дмитрия Гирста в Петербурге.

Стажировки в Европе

Весной 1872 года Петр отправился в Германию изучать ткацкое производство и торговлю. Сначала он служил волонтером в торговом доме Абельсдорфа и Мейера в Берлине, а в свободное время посещал лекции профессора физики Берлинского университета Германа Гельмгольца и других известных ученых.

Весной 1874 года Щукин переехал во Францию и поступил волонтером к фабрикантам Севену и Барралю в Лионе, в 1875-м изучал теорию изготовления шелковых тканей, а потом в течение месяца даже попрактиковался в качестве ткача. В 1876 году Щукин начал работать в комиссионерском доме Варбурга и Ко — уже с жалованием в две тысячи франков в год.

Как Щукин формировал свою коллекцию?

Летом 1878-го Щукин вернулся в Москву, в декабре того года его отец преобразовал свою фирму в торговый дом "И. В. Щукин с сыновьями" — Петр, его братья Николай и Сергей были туда "приняты в качестве товарищей".

По коммерческим делам он ежегодно ездил на Нижегородскую ярмарку. Именно там, в персидских рядах, Щукин, прекрасно разбиравшийся в тканях, начал покупать шелк, бархат и ковры — эти вещи стали основой его "восточного музея". В своих "Воспоминаниях" коллекционер писал:

На Нижегородской ярмарке сделал я почин по собиранию предметов Востока, точно так же, как потом сделал почин по собиранию старинных русских вещей.

Постепенно в коллекции начали появляться самые разные экспонаты из Ирана, Османской империи, Индии, Китая, Японии: керамика, фарфор, художественный металл, историческое оружие, ювелирные изделия, вышивка, мебель, миниатюры из ранней рукописи "Бабур-наме". Щукин был библиофилом, поэтому его внимание привлекали не только предметы декоративно-прикладного искусства, но и рукописи. Понравившиеся вещи купец покупал в Москве, привозил из Парижа, Стамбула и Стокгольма.

Интерес ко всему восточному коллекционер объяснял так: "Я поставил себе задачу собирать не только русские предметы, но также восточные и западные и, собирая последние, наглядно показать, какое влияние имели Восток и Запад на русскую культуру".

Дом для музея

Для разросшейся коллекции требовались новые помещения — в 1891 году Щукин купил земельный участок с двумя деревянными постройками на Малой Грузинской улице. В октябре 1893-го там появился краснокирпичный особняк в русском стиле, созданный архитектором Борисом Фрейденбергом. Однако собрание продолжало пополняться — в 1897-1898 годах по проекту архитектора Адольфа Эрихсона возвели еще одно здание, а "Старый музей" с "Новым музеем" соединили подземным кирпичным переходом. Наконец в 1905-м был построен одноэтажный кирпичный дом для хранения музейного архива.

В 1895 году музей открылся для всех желающих: его можно было посещать с 10:00 до 12:00, кроме Нового года, Рождества, первого дня Пасхи и 29 июня — именин Петра Щукина. Закрывался музей и на время поездок его владельца на Нижегородскую ярмарку или за границу.

Дар Историческому музею

О судьбе своего собрания Щукин позаботился заблаговременно. Согласно завещанию 1891 года, музей он планировал передать братьям Ивану и Дмитрию, таким же известным коллекционерам, как и он сам, а отдельные предметы собирался подарить Историческому музею. Однако потом Щукин решил передать музею всю коллекцию — чтобы сохранить ее целостность. В апреле 1905 года он обратился в Управление Исторического музея с предложением принять от него в дар "владение со всеми на нем постройками", с "собранием старинных русских и иностранных вещей, восточной коллекцией, картинной галереей, собранием рисунков и гравюр, библиотекой, рукописным архивом, с мебелью и со всей обстановкой". Через месяц, после оформления дарственной, щукинская коллекция получила официальное название — "Отделение Императорского Российского Исторического музея имени Императора Александра III — музей Петра Ивановича Щукина".

За этот дар меценат был удостоен звания действительного статского советника. Он по-прежнему жил в усадьбе на Малой Грузинской, оставался хранителем и попечителем коллекции: пополнял ее, содержал музей и платил жалование семи его сотрудникам. Каждую вещь из своего собрания Щукин тщательно изучал, старался узнать ее историю, способ, которым она была сделана. Заботился он и о популяризации музея: в 1895-1912 годах составлял и издавал богато иллюстрированные описания собранных предметов. Все книги выходили в количестве 200 экземпляров, в продажу они не поступали, автор отправлял их в библиотеки и знакомым.

Коллекция была известна и за пределами Российской империи: в 1910 году ее восточные экспонаты показывали на выставке мусульманского искусства в Мюнхене, Лионский музей ткани хотел приобрести некоторые вещи из собрания, а сотрудники Лувра собирались приехать в Москву, чтобы познакомиться с музеем.

Щукин скоропостижно скончался 25 октября 1912 года в Москве и был похоронен на кладбище Покровского монастыря.

Что произошло с музеем после смерти Щукина?

После смерти коллекционера его дом был опечатан, собрание перевезли в Исторический музей и распределили по разным фондам. Отдельные экспонаты после революции поступили в Оружейную палату, Третьяковскую галерею, Музей Москвы (тогда это был Музей истории и реконструкции Москвы), книги — в Государственную публичную историческую библиотеку, ноты — в библиотеку Московской консерватории. Часть собрания была передана созданному в 1918 году Музею Востока (тогда он назывался Ars Asiatica), а осенью нынешнего года в его залах состоялась выставка "Восточный музей Петра Щукина".

В усадьбе на Малой Грузинской в разные годы размещались фонды некоторых музеев, студенческое общежитие, а с 1934 года там находится Государственный биологический музей имени Тимирязева.