Вестник Кавказа

Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию

Лола Мусаева
Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию
© Фото: автора. Здесь и далее фото экспонатов из коллекции Щукина
В богатой и разнообразной коллекции московского купца и мецената Петра Щукина были персидские ковры, турецкие ткани, индийские ювелирные изделия и множество других восточных раритетов. Расскажем, как она формировалась, где хранилась и как сложилась ее судьба после смерти Щукина.

Детство в известной купеческой семье

Петр Щукин родился 2 марта 1853 года в Москве в известной купеческой семье. Его отец — Иван Щукин — был основателем Корневской бумаготкацкой мануфактуры и владельцем фирмы, продававшей текстильную продукцию в Центральной России, Сибири, на Урале, Кавказе, в Центральной Азии и Персии. В 1863 году Петр начал учиться в немецкой Бемской школе в Выборге, а в 1867-1871 годах продолжил образование в пансионе Дмитрия Гирста в Петербурге.

Стажировки в Европе

Весной 1872 года Петр отправился в Германию изучать ткацкое производство и торговлю. Сначала он служил волонтером в торговом доме Абельсдорфа и Мейера в Берлине, а в свободное время посещал лекции профессора физики Берлинского университета Германа Гельмгольца и других известных ученых.

Весной 1874 года Щукин переехал во Францию и поступил волонтером к фабрикантам Севену и Барралю в Лионе, в 1875-м изучал теорию изготовления шелковых тканей, а потом в течение месяца даже попрактиковался в качестве ткача. В 1876 году Щукин начал работать в комиссионерском доме Варбурга и Ко — уже с жалованием в две тысячи франков в год.

Как Щукин формировал свою коллекцию?

Летом 1878-го Щукин вернулся в Москву, в декабре того года его отец преобразовал свою фирму в торговый дом "И. В. Щукин с сыновьями" — Петр, его братья Николай и Сергей были туда "приняты в качестве товарищей".

По коммерческим делам он ежегодно ездил на Нижегородскую ярмарку. Именно там, в персидских рядах, Щукин, прекрасно разбиравшийся в тканях, начал покупать шелк, бархат и ковры — эти вещи стали основой его "восточного музея". В своих "Воспоминаниях" коллекционер писал:

На Нижегородской ярмарке сделал я почин по собиранию предметов Востока, точно так же, как потом сделал почин по собиранию старинных русских вещей.

Постепенно в коллекции начали появляться самые разные экспонаты из Ирана, Османской империи, Индии, Китая, Японии: керамика, фарфор, художественный металл, историческое оружие, ювелирные изделия, вышивка, мебель, миниатюры из ранней рукописи "Бабур-наме". Щукин был библиофилом, поэтому его внимание привлекали не только предметы декоративно-прикладного искусства, но и рукописи. Понравившиеся вещи купец покупал в Москве, привозил из Парижа, Стамбула и Стокгольма.

Интерес ко всему восточному коллекционер объяснял так: "Я поставил себе задачу собирать не только русские предметы, но также восточные и западные и, собирая последние, наглядно показать, какое влияние имели Восток и Запад на русскую культуру".

Дом для музея

Для разросшейся коллекции требовались новые помещения — в 1891 году Щукин купил земельный участок с двумя деревянными постройками на Малой Грузинской улице. В октябре 1893-го там появился краснокирпичный особняк в русском стиле, созданный архитектором Борисом Фрейденбергом. Однако собрание продолжало пополняться — в 1897-1898 годах по проекту архитектора Адольфа Эрихсона возвели еще одно здание, а "Старый музей" с "Новым музеем" соединили подземным кирпичным переходом. Наконец в 1905-м был построен одноэтажный кирпичный дом для хранения музейного архива.

В 1895 году музей открылся для всех желающих: его можно было посещать с 10:00 до 12:00, кроме Нового года, Рождества, первого дня Пасхи и 29 июня — именин Петра Щукина. Закрывался музей и на время поездок его владельца на Нижегородскую ярмарку или за границу.

Дар Историческому музею

О судьбе своего собрания Щукин позаботился заблаговременно. Согласно завещанию 1891 года, музей он планировал передать братьям Ивану и Дмитрию, таким же известным коллекционерам, как и он сам, а отдельные предметы собирался подарить Историческому музею. Однако потом Щукин решил передать музею всю коллекцию — чтобы сохранить ее целостность. В апреле 1905 года он обратился в Управление Исторического музея с предложением принять от него в дар "владение со всеми на нем постройками", с "собранием старинных русских и иностранных вещей, восточной коллекцией, картинной галереей, собранием рисунков и гравюр, библиотекой, рукописным архивом, с мебелью и со всей обстановкой". Через месяц, после оформления дарственной, щукинская коллекция получила официальное название — "Отделение Императорского Российского Исторического музея имени Императора Александра III — музей Петра Ивановича Щукина".

За этот дар меценат был удостоен звания действительного статского советника. Он по-прежнему жил в усадьбе на Малой Грузинской, оставался хранителем и попечителем коллекции: пополнял ее, содержал музей и платил жалование семи его сотрудникам. Каждую вещь из своего собрания Щукин тщательно изучал, старался узнать ее историю, способ, которым она была сделана. Заботился он и о популяризации музея: в 1895-1912 годах составлял и издавал богато иллюстрированные описания собранных предметов. Все книги выходили в количестве 200 экземпляров, в продажу они не поступали, автор отправлял их в библиотеки и знакомым.

Коллекция была известна и за пределами Российской империи: в 1910 году ее восточные экспонаты показывали на выставке мусульманского искусства в Мюнхене, Лионский музей ткани хотел приобрести некоторые вещи из собрания, а сотрудники Лувра собирались приехать в Москву, чтобы познакомиться с музеем.  

Щукин скоропостижно скончался 25 октября 1912 года в Москве и был похоронен на кладбище Покровского монастыря.

Что произошло с музеем после смерти Щукина?

После смерти коллекционера его дом был опечатан, собрание перевезли в Исторический музей и распределили по разным фондам. Отдельные экспонаты после революции поступили в Оружейную палату, Третьяковскую галерею, Музей Москвы (тогда это был Музей истории и реконструкции Москвы), книги — в Государственную публичную историческую библиотеку, ноты — в библиотеку Московской консерватории. Часть собрания была передана созданному в 1918 году Музею Востока (тогда он назывался Ars Asiatica), а осенью нынешнего года в его залах состоялась выставка "Восточный музей Петра Щукина".

В усадьбе на Малой Грузинской в разные годы размещались фонды некоторых музеев, студенческое общежитие, а с 1934 года там находится Государственный биологический музей имени Тимирязева.

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Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию
Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию
Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию
Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию
Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию
Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию
Как Петр Щукин создавал свою восточную коллекцию
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