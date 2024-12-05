Натан Лернер – мультипликатор из Баку

Александр Клемент

Имя Натана Лернера сегодня мало кто помнит, но фраза «Какой такой павлин-мавлин? Не видишь - мы кушаем!» из мультфильма «Приключения Мюнхгаузена», режиссером которого выступил Лернер, стала крылатой.

Натан Лернер родился в Баку 30 декабря 1932 года. Его родители-евреи приехали сюда в поисках спокойной жизни, ведь в Баку всегда толерантно относились к представителям любых национальностей. Мать Натана была певицей, но отказалась от карьеры, чтобы заниматься воспитанием сыновей.

С детства Натан Лернер увлекался рисованием, после переезда в Москву учился в Государственном художественном институте имени Сурикова, а затем перешел на художественный факультет ВГИКа, который он окончил в 1959 году, получив специальность художника мультипликационного кино. С 1960 года Лернер работал художником-постановщиком на киностудии «Союзмультфильм», снимая такие анимационные ленты, как «Приключения Мюнхгаузена», «Мук-скороход», «Дикие лебеди», «Шпионские страсти».

Советские дети не очень любили кукольные мультфильмы, но от «Чертенка №13» Лернера были в восторге как маленькие, так и взрослые.

Натан Лернер умер в 1993 году в возрасте 60 лет и оставил после себя мультфильмы, которые смотрят и по сей день.