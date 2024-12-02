Вестник Кавказа

Асад сбежал в Москву

Башар Асад и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Россия предоставила экс-президенту Сирии Башару Асаду политическое убежище. Сегодня утром он отказался от президентской должности и вместе с семьей покинул Сирию.

Как рассказали сегодня в неофициальном порядке представители Администрации президента РФ, сбежавший утром из Дамаска экс-президент Сирии Башар Асад получил в России политическое убежище. Ему пришлось покинуть страну из-за государственного переворота.

В настоящее время Асад вместе со всей семьей пребывает в Москве, пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники в Кремле.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище"

– Кремль

Напомним, ранее распространялись слухи о гибели Башара Асада на основании данных ресурса FlightRadar24: президентский самолет перестал отслеживаться после пересечения сирийско-ливанской границы.

Россия в настоящее время инициирует новый мирный процесс в Сирии, который будет проводиться под эгидой ООН. Пока что события в САР развиваются по сравнительно бескровному сценарию: захватившая власть оппозиция налаживает контакты с иностранными партнерами Дамаска, в том числе с Москвой, и гарантирует неприкосновенность дипломатическим миссиям.

Также оппозиция заверила Москву, что не будет атаковать российские военные базы в провинции Латакия – авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в порту Тартуса.

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