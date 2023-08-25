Дагестан ждут новые погодные катаклизмы

Опубликовано: 17:58, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже завтра на смену жаре в Дагестан придут дожди и ливни, возможен град, что снова может вызвать подтопления и сели, а также нанести удар по энергетическим объектам региона.

Уже завтра в Дагестан придут сильные дожди и ливни с градом, большей частью они затронут горные районы республики, сообщили в управлении МЧС по региону, распространившем штормовое предупреждение.

Погодные катаклизмы будут сопровождаться усилением ветра до 20 метров в секунду, что может ощутимо ударить по ветхой энергостуктуре, кроме того, возможен подъем уровня воды в реках и водоемах, передает "АиФ-Дагестан".

Поскольку непогода в большей степени затронет горные районы, их жителям и туристам следует также опасаться возможного схода селевых потоков в горах, отметили спасатели.