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Центробанк: экономика России должна быть постоянно готова к шоку

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская экономика должна находиться в состоянии постоянной готовности к шоку, считают в ЦБ РФ.

Экономика страны должна быть готова к шокам, считает глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

"К сожалению, нам надо поддерживать постоянную готовность к шоку, и запас прочности системы должен быть. Эту заботу о запасе прочности системы нужно брать с собой дальше"

– глава регулятора

Устойчивость экономики напрямую связана с надежностью финансового рынка, добавил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы развиваемся, не стоим на месте. Надо следовать одной понятной цели. Потому что финансовый рынок, его устойчивость и доверие к нему - это устойчивость экономики. Финансовый рынок - это то, что нам нужно"

– министр

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