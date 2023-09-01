Центробанк: экономика России должна быть постоянно готова к шоку

Опубликовано: 15:11, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская экономика должна находиться в состоянии постоянной готовности к шоку, считают в ЦБ РФ.

Экономика страны должна быть готова к шокам, считает глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

"К сожалению, нам надо поддерживать постоянную готовность к шоку, и запас прочности системы должен быть. Эту заботу о запасе прочности системы нужно брать с собой дальше"

– глава регулятора

Устойчивость экономики напрямую связана с надежностью финансового рынка, добавил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы развиваемся, не стоим на месте. Надо следовать одной понятной цели. Потому что финансовый рынок, его устойчивость и доверие к нему - это устойчивость экономики. Финансовый рынок - это то, что нам нужно"

– министр