ЦБ не исключает повторения кризиса 2008 года

Опубликовано: 16:13, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие годы может произойти мировой кризис, подобный кризису 2008 года. Это один из сценариев, опубликованных сегодня российским регулятором.

ЦБ РФ обнародовал 11 августа три сценария, они включены в документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов». Один из них допускает скорый мировой экономический кризис.

Базовый сценарий предполагает рост ВВП России, снижение инфляции и ключевой ставки.

Согласно второму сценарию, страны продолжат разделяться на блоки, зачастую региональные. При таком варианте развития событий, российская экономика может прекратить рост, инфляция увеличится до 7%, а давление санкций возрастет.

Третий сценарий – "Рисковый", по нему экономика РФ провалится на два года, после чего начнет медленно восстанавливаться. По этой версии регулятора, экономику мира ждет кризис.

"Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов. Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов"

– Центробанк

Рисковый сценарий также включает новые санкции, снижение спроса и цен на нефть, повышение инфляции в России на уровне 13%, ключевую ставку - до 13,5%.