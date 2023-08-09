ЦБ: ставки по кредитам в России вырастут

В ЦБ РФ прогнозируют рост ставок по кредитам, а также депозитных ставок осенью.
"В ближайшие месяцы вероятное повышение ставок по вкладам вслед за реализованным в июле и ожидаемым в краткосрочной перспективе дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики при прочих равных поддержит рост рублевых средств населения в банках"
– Банк России
Ставки по кредитам вырастут вслед за ключевой ставкой, которая в июле поднялась до 8,5%. При этом спрос на кредиты может сократиться.
"По предварительным данным, в июле темп роста корпоративного кредитования оставался высоким, с тенденцией к ускорению, особенно в долгосрочном сегменте. В среднесрочной перспективе можно ожидать, что более высокая траектория кредитных ставок будет оказывать сдерживающее воздействие на темп роста корпоративного кредитования"
– регулятор
Похожая ситуация и на розничном кредитном рынке - в июле активность была высокой, но в перспективе ожидается охлаждение.