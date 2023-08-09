ЦБ: ставки по кредитам в России вырастут

Опубликовано: 20:24, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие месяцы в России поднимутся ставки по кредитам, а также ставки по вкладам, считают в Центробанке. При этом активность на кредитном рынке снизится.

В ЦБ РФ прогнозируют рост ставок по кредитам, а также депозитных ставок осенью.

"В ближайшие месяцы вероятное повышение ставок по вкладам вслед за реализованным в июле и ожидаемым в краткосрочной перспективе дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики при прочих равных поддержит рост рублевых средств населения в банках"

– Банк России

Ставки по кредитам вырастут вслед за ключевой ставкой, которая в июле поднялась до 8,5%. При этом спрос на кредиты может сократиться.

"По предварительным данным, в июле темп роста корпоративного кредитования оставался высоким, с тенденцией к ускорению, особенно в долгосрочном сегменте. В среднесрочной перспективе можно ожидать, что более высокая траектория кредитных ставок будет оказывать сдерживающее воздействие на темп роста корпоративного кредитования"

– регулятор

Похожая ситуация и на розничном кредитном рынке - в июле активность была высокой, но в перспективе ожидается охлаждение.