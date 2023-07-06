ЦБ отверг вероятность разморозки пенсионных накоплений

Опубликовано: 14:47, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Центробанк России заявил о том, что вероятность разморозки пенсионных накоплений приближается к нулю. Это связано с неперспективностью данного решения.

Зампред ЦБ России Владимир Чистюхин заявил о том, что регулятор считает шансы разморозки пенсионных накоплений крайне низкими. По его словам, реализация этого предложения нанесла б значимый удар по бюджету страны.

«Напомню, что в 2013 году началась заморозка пенсионных накоплений - за все это время возникал несколько раз вопрос, чтобы вернуться к старой системе, но это было признано неперспективным. <…> Я думаю, что если шансы [разморозки] и есть, то они минимальны»

– Владимир Чистюхин

Напомним, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2023 год «заморозку» формирования обязательных пенсионных накоплений российских граждан. Данный режим предполагает, что 6% страховых взносов с зарплаты работодатель направляет не на индивидуальные пенсионные накопления гражданина, а на текущие выплаты страховых пенсий.