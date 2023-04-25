Россиянам старше 80 лет поднимают пенсии

Опубликовано: 6:23, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ряд категорий россиян с 1 мая ждет существенное повышение пенсий – в первую очередь это коснется тех, чей возраст превысил 80 лет.

С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тыс рублей",

- поведала она, пишет агентство "Прайм".

Благодаря тому, что у Социального фонда есть вся информация о пенсионерах, большинству таких пенсионеров дополнительных заявлений писать не придется. Однако это относится не ко всем.

Так, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка, и известить при этом фонд придется – здесь важно самому обратиться с заявлением, подчеркнула Иванова-Швец.