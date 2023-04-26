Опубликовано: 20:43, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько центральных улиц Москвы будут перекрыты 27 апреля, 4 и 7 мая. Автолюбителей предупредили планировать новые маршрут ввиду временных ограничений.

Ряд улиц, расположенных в центральной части Москвы будут временно закрыты для автомобилистов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ограничения будут введены 27 апреля, 4 и 7 мая. Они вводятся на Новом Арбате, Садовом кольце, Оружейном переулке, Волгоградском проспекте, Москворецкой набережной и Тверской.

Автомобилистам в указанные дни запрещена парковка на отмеченных улицах. В департаменте рекомендовали выбрать новые маршруты ввиду временного запрета.