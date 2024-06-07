Чечню потрясло на 3,6

Подземные толчки были зафиксированы в Чечне. Очаг располагался на глубине 50 км. Разрушений и пострадавших нет. Ранее землетрясение было зафиксировано в Дагестане.

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано в Чеченской Республике, пишет пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки ощущались 13 июня в 14:02. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Разрушений и пострадавших нет.

По данным Центра, землетрясение произошло в 67 км от Грозного. При этом говорится о подземных толчках в 18 км от села Борзой Шатойского района.

Ранее подземные толчки были зафиксированы возле дагестанского города Хасавюрт. Магнитуда составила 3,5, очаг располагался на глубине 5 км.