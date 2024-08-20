Букмекерская компания стала титульным партнером махачкалинского "Динамо"

Новым титульным партнером ФК "Динамо" Махачкала будет одна из самых старых букмекерских контор России. Стороны уже заключили контракт.

Махачкалинское "Динамо" заключило спонсорское соглашение с букмекерской компанией БЕТСИТИ. Об этом сказано в сообщении на сайте футбольного клуба.

Логотип букмекера разместят на игровой форме динамовцев. Кроме того, символика компании будет присутствовать на "Анжи Арене", на которой махачкалинская команда принимает своих соперников.

По данным СМИ, сумма контракта оценивается примерно в 85 млн рублей в год.

"Мы с гордостью приветствуем букмекерскую компанию БЕТСИТИ в качестве нашего титульного спонсора. Это партнерство имеет особое значение для "Динамо", поскольку впервые в истории клуба наш титульный спонсор представляет категорию беттинга"

– гендиректор "Динамо" Шамиль Газизов

По его словам, их партнерство станет О взаимовыгодным и поспособствует развитию футбола во всем регионе. Газизов также выразил уверенность, что при поддержке нового титульного партнера динамовцы смогут достичь новых высот.

Чемпионат и Кубок России

После 6 туров "Динамо" с 5 очками располагается на 13-й строчке в чемпионате России. В Кубке России махакалинцы поднялись на 1-е место в своей группе, обыграв накануне в Москве столичный "Спартак".