Вестник Кавказа

Боррель приветствовал достигнутые Баку и Ереваном договоренности

Площад Гранд-Плейс в Брюсселе
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Глава европейской дипломатии высоко оценил совместное заявление Азербайджана и Армении. Документ был принят по итогам переговоров, в которых без посредников участвовали Администрация азербайджанского президента и аппарат армянского премьер-министра.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам прокомментировал согласованные сегодня азербайджанской и армянской стороной договоренности, в том числе предполагающие обмен задержанными.

"ЕС приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении, в котором объявляется о взаимном освобождении заключенных и других мерах по укреплению доверия, что является важным политическим шагом"

– Жозеп Боррель

Дипломат подчеркнул: Брюссель также считает, что сейчас возник исторический шанс на достижение регионального мира. Он заверил, что в ЕС готовы оказать поддержку сторонам.

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