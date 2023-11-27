Боррель приветствовал достигнутые Баку и Ереваном договоренности

Глава европейской дипломатии высоко оценил совместное заявление Азербайджана и Армении. Документ был принят по итогам переговоров, в которых без посредников участвовали Администрация азербайджанского президента и аппарат армянского премьер-министра.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам прокомментировал согласованные сегодня азербайджанской и армянской стороной договоренности, в том числе предполагающие обмен задержанными.

"ЕС приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении, в котором объявляется о взаимном освобождении заключенных и других мерах по укреплению доверия, что является важным политическим шагом"

– Жозеп Боррель

Дипломат подчеркнул: Брюссель также считает, что сейчас возник исторический шанс на достижение регионального мира. Он заверил, что в ЕС готовы оказать поддержку сторонам.