Баку и Ереван провели прорывные прямые переговоры

Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих, Армения – двоих азербайджанских военных. Об этом и многом другом Баку и Ереван договорились в ходе переговоров между Администрацией азербайджанского президента и аппаратом армянского премьер-министра.

Азербайджан и Армения согласны, что сегодня возникла историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе, – сказано в совместном заявлении Администрации президента АР и аппарата премьер-министра РА.

"Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности"

– документ

В заявлении отмечено, что по итогам переговоров между Администрацией президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении стороны достигли договоренности о реализации значимых шагов по укреплению доверия между Баку и Ереваном.

Освобождение военнослужащих

В частности, исходя из принципа гуманизма, в знак доброй воли, Азербайджан освобождает 32 военнослужащих ВС Армении. В свою очередь, Армения, на базе принципов гуманизма и как жест доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

Проведение Конференции сторон Рамочной конвенции ООН

Кроме того, как следует из заявления, как добрый жест, Ереван отзывает кандидатуру Армении на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата, причем делает это в поддержку кандидатуры Азербайджана. При этом Баку и Ереван рассчитывают, что другие страны Восточноевропейской группы также выступят за кандидатуру Азербайджана.

Как добрый жест, Азербайджан со своей стороны поддерживает кандидатуру Армении из Восточноевропейской группы как члена в Бюро СОР.

Другие меры по установлению доверия

"Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион"

– совместное заявление