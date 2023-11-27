Баку и Ереван провели прорывные прямые переговоры

Азербайджан и Армения согласны, что сегодня возникла историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе, – сказано в совместном заявлении Администрации президента АР и аппарата премьер-министра РА.
"Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности"
– документ
В заявлении отмечено, что по итогам переговоров между Администрацией президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении стороны достигли договоренности о реализации значимых шагов по укреплению доверия между Баку и Ереваном.
Освобождение военнослужащих
В частности, исходя из принципа гуманизма, в знак доброй воли, Азербайджан освобождает 32 военнослужащих ВС Армении. В свою очередь, Армения, на базе принципов гуманизма и как жест доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.
Проведение Конференции сторон Рамочной конвенции ООН
Кроме того, как следует из заявления, как добрый жест, Ереван отзывает кандидатуру Армении на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата, причем делает это в поддержку кандидатуры Азербайджана. При этом Баку и Ереван рассчитывают, что другие страны Восточноевропейской группы также выступят за кандидатуру Азербайджана.
Как добрый жест, Азербайджан со своей стороны поддерживает кандидатуру Армении из Восточноевропейской группы как члена в Бюро СОР.
Другие меры по установлению доверия
"Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион"
– совместное заявление