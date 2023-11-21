Азербайджан потребовал гарантий мира с Арменией

Азербайджану не нужна новая война, поэтому страна намерена подписать мирное соглашение с Арменией взамен на твердые гарантии устойчивого стабильного мира.

Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма – в Баку прекрасно осведомлены о событиях в Ереване и о его многочисленных плохих "советниках" в некоторых европейских столицах, заявил сегодня на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны. А для этого должны быть гарантии"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер напомнил, что Баку не планировал никакого проведения антитеррористических мероприятий, и международным экспертам следует детально изучить соглашение о мире, которое будет подписано между двумя странами.

"Было объявлено о пяти известных принципах. Сейчас видно, что Армения приближается к их принятию. Они могут рассматривать это как основу. Если бы они сделали это несколько лет назад, конечно, нам бы не пришлось проводить антитеррористическую операцию. Это уже история, и она демонстрирует, что именно Азербайджан выступил инициатором мира, а не Армения"

- Ильхам Алиев

Принципы мирного договора были разработаны и отправлены в Армению, однако на текущий момент в ответ на них по-прежнему тишина.

"Как страна, которая столкнулась с более чем 30-летней оккупацией своей территории, последующим полным разрушением своих земель, этнической чисткой и многими страданиями, мы протянули руку непосредственно Армении, а не через посредников"

- Ильхам Алиев