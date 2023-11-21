В Баку проходит форум, посвященный возрождению Карабаха

В Баку сегодня проходит форум, который посвящен возрождению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Сегодня в азербайджанской столице проходит Форум "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности". На форуме выступил глава республики Ильхам Алиев.

Отмечается, что встреча проходит в Университете ADA. На ней присутствуют свыше 60 зарубежных специалистов из 30 стран мира.

В процессе дискуссий стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам и проанализируют процессы, которые происходят в регионе и мире.

Особое внимание будет уделено вопросам возрождения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических регионов, а также возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории.