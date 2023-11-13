Азербайджан потратит $2,4 млрд на возрождение Карабаха

Власти Азербайджанской Республики намерены в следующем году потратить более $2 млрд на восстановление Карабахского экономического района.

На реконструкцию и строительство новых объектов в Карабахском экономическом районе в следующем году власти Азербайджана потратят не меньше $2,4 млрд. Такую информацию озвучил глава Министерства экономики республики Микаил Джаббаров в ходе своего выступления на сессии Руководящего совета SPECA, которая состоялась сегодня в азербайджанской столице.

Министр отметил, что на данный момент страна израсходовала уже $7 млрд госбюджета на возрождение района.

Кроме этого, он отметил вклад Узбекистана и Казахстана в восстановление Карабахского экономического района.

"В этом контексте мы благодарим Узбекистан за построенную в Физули школу и Казахстан за сотрудничество"

– Микаил Джаббаров